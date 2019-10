Freitag, 11 Oktober 2019 | 41.284

Andreas Voßkuhle und ... der Fallensteller vom Dienst ...

'die ich rief ... die Migranten (...) ...

werd ich nun nicht los' ...



zum richtigen Problem wird das aber erst dadurch ...

daß 'der Meister' ...



also ich meine den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...

zu Frau Merkel sagt ...



interessiert mich nicht ...

sieh zu wie Du damit zurechtkommst ...



*



wir sitzen doppelt wenn nicht dreifach in der Falle ...

in den mehr oder weniger selbstgestellten und ausgetüftelten Fallen ...



Angela Merkel an und für sich ...

ganz individuell und im Lande ...



im Westen Donald Trump ... im Osten Chna ...

Falle und Zange und ...



China an und für sich ...

ganz universell und global ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Phobisten ...

Anti-Islamisten und andere Hirnamputierte ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Burnout und Reha ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen