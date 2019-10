Donnerstag, 10 Oktober 2019 | 41.283

Andreas Voßkuhle und ... die Worte der Kanzlerin ...

da sagt der Präsident (m/w/d) des Parlaments ...

in welchem Land auch immer ...



'Herr (Minister / Bundes / Staats) Präsident ...

Sie stehen nicht über dem Gesetz ...'



solange das nicht der Höchste Richter des Landes sagt ...

und sich entsprechend konsequent verhält und handelt ...



ist das wieder nur ein Beuspiel dafür ...

was für ein Irrenhaus diese Leute betreiben ...



*



und dann sagt sie noch ... also die Frau Kanzlerin ...

'wir ... sagt sie ... wer ist 'wir' ... ?



müssen lernen zu verstehen ...

was es für den einzelnen Menschen bedeutete ...



als auf die Last der Teilung ...

die Wucht der Einigung folgte ...'



und auch das stimmt eben so nicht ...

auf die Last der Teilung folgte eben gerade nicht die Einigung ...



es wird doch gerade festgestellt ...

daß die Teilung fortbesteht ... die Einigung nicht erreicht ist ...



das heißt ...

was zur Teilung dann noch hinzukam ... (!) ...



war die Wucht der Unfähigkeit eben jener ostdeutschen Politiker ...

wie Angela Merkel ...



die angesichts der neuen Freiheit großkotzig glaubten ...

jetzt könnten sie vom Trabbi einfach so in die Formel 1 umsteigen ...



verbunden mit der Kleinkariertheit eben jener westdeutschen Politiker ...

wie Helmut Kohl ...



die angesichts der Verwahrlosung ebenso großkotzig glaubten ...

jetzt könnten sie sich die DDR zum Schnäppchenpreis einverleiben ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ... die Iraner und andere Antisemiten ...

das Po-litische thema ... Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...





