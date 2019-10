Mittwoch, 09 Oktober 2019 | 41.282

Andreas Voßkuhle und ... die Unvollendete ...

die Frau Kanzlerin sagt ... zum Beispiel ...

ja ... die Einheit ist noch nicht vollendet ...



und das sagt sie so wie jemand ...

der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat ...



und also so en passant grad mal so nachguckt und feststellt ...

ja ... die Einheit ist noch nicht vollendet ...



statt daß sie sagt ... tut mir leid ... daß ich so blöd bin ...

daß ich das mit der Einheit nicht hinkriege ...



verweist sie darauf ...

die staatliche Einheit sei aber vollendet ...



was natürlich durchaus richtig ist ...

denn in ganz Deutschland hören alle Staatsdiener ...



Polizisten ... Staatsanwälte ... Richter ...

bis hinauf zum Bundesverfassungserichtspräsidenten ...



darauf was Frau Merkel sagt oder zumindest verspricht ...

denn das ist ja nichts anderes als dieser Staatsapparat ...



den sie mißbraucht ...

um die demokratische Einheit unter allen Umständen zu verhindern ...



sie sagt dann noch jede Menge mehr so'n Unsinn ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß alle Gewalten ...

die laut Verfassung die Verantwortung tragen sollen ...



sich genau so verhalten ...

Politik und Medien ... Kirchen und sogar die Richter ...



das Volk kregt von allen Seten eingeredet ...

wir haben Demokratie ... das ist die beste aller Staatsformen ...



und dann haben wir die Dritte Gewalt ... die wird es richten ...

und die Vierte Gewalt ... die wirds be-richten ...



da kann also überhaupt nichts schief gehen ...

und dann geht eben doch alles schief ... nicht nur beim BER ...



und dann kommt wieder Mutti und sagt ...

macht doch nichts ...



so eine Einheit ist nie richtig abgeschlossen ...

das ist ein immer währender Prozeß ...



das ist dieselbe hirnverbrannte Masche ... wie gesagt wird ...

die Arbeitslosigkeit (...) läßt sich nie ganz beseitigen ...



5% Arbeitslosigkeit ist praktisch Vollbeschäftigung ...

oder ...



wenn 5% der Wählerstimmen unter den Tisch fallen ...

haben alle gewählt ...



