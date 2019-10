Dienstag, 08 Oktober 2019 | 41.281

Andreas Voßkuhle und ... die Zukunft ...

Zukunft ist immer nur das was geschieht ...

nicht das worüber bzw wenn dauernd nur drüber geredet wird ...



Zukunft ist ...

wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt ...



Zukunft ist ... wenn Tausende Arbeitnehmer ...

in einem Unternehmen die Produkte 'zur Welt bringen' ...



insofern ist das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Unternehmern ...

nicht unähnlich dem von Frauen und Männern ...



das müßte man bei den Bemühungen um Gleichberechtigung ...

mal berücksichtigen ...



man könnte auch sagen ...

Start-ups ... das ist wie eine Empfängnis ...



und braucht also entsprechenden Mutterschutz ...

und dann die Muttermilch ... Erziehung ... Bildung ...



man könnte auch sagen ... wenn ein Volk halbwegs erwachsen ...

und sich seiner selbst bewußt wird ...



wenn es durch eine Verfassung beschließt ...

nicht einfach so vor sichhin zu dümpeln ...



sondern einen Staat zu bilden ... dann ist dieser Staat ...

gewissermaßen der Kontakthof für das weitere Geschehen ...



aber auch ein Kontakthof braucht Recht und Ordnung ...

Leitung und Führung ... mit anderen Worten ...



es braucht Leute die was wollen und sich engagieren ...

und Verantwortung übernehmen ...



und es braucht Leute die was wissen und können ...

und die Verantwortung tragen ...



und es braucht schließlich Leute ... die den Überblick behalten ...

und darauf achten ...



daß tatsächlich auch das rauskommt ... was rauskommen soll ...

um nicht zusagen ... daß das reinkommt was drin sein soll ..



womit wir wieder beim Obersten und Höchsten Richter wären ...

der im Grunde genommen das A und O der Demokratie ist !!!



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Unions Europa ...



Deutsche und ihre Unions Europa Nachbarn ...

das Po-litische thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...







