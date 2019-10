Montag, 07 Oktober 2019 | 41.280

Andreas Voßkuhle und ... die Würde des Menschen ...

die Würde des Menschen ist unantastbar ...

aber was ist ... 'die Würde' ...



und wer ist das ... 'der Mensch' ...

und was heißt uantastbar ? ... sowas wie unkaputtbar ... ?



sind mehrere oder gar viele wenn nicht alle Menschen ...

bzw 'das Volk' ... dann nicht mehr 'der Mensch' ... ??



ist das Volk im Verhältnis zum Menschen dann so ...

wie wenn einer vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht ... ???



die Art und Weise wie das deutsche Volk ...

also das Volk ... das sich einst diese Verfassung gegeben hat ...



regierungsseitig mißhandelt und mißbraucht wird ...

sprengt jedenfalls alles was man noch unter 'unantastbar' verstehen könnte ...



die Würde des deutschen Volkes ...

das ist unsere Geschichte ...



das ist unsere Kultur ... im allgemeinen ...

wie sie unter dem Schutz des Rechts sich entwickelt hat ...



das ist unsere Idendität ...

wie sie durch Wissenschaft und Wirtschaft ... Kunst und Musik ...



Protest und Reformation ...

Widerstand und Abhilfe ...



in einer Art regelrechtem Schöpfungsakt geboren wurde ...

gewachsen ist und sich entwickelt hat ...



mit anderen Worten ...

wir haben in Sachen Kultur state of the art überall eine Spitze erreicht ...



die genutzt werden müßte ...

um Land und Volk zu repräsentieren ...



soweit nicht laut Verfassung dieser Nutzen ausdrücktlich ... weil beeidet ...

auch noch 'gemehrt' werden müßte ...



statt dessen werden diese kulturellen Werte ... dieses Erbe ...

von einer völlig kulturlosen und niveaulosen politschen Führung



verschleudert ... zerstört ... vernichtet ... beseitigt ...

ausgerechnet militärische Ehren werden zur Repräsentation eingesetzt ...



statt daß man eines unserer schönen Gerichtsgebäude nutzt ...

um die politischen Gespräche auf einer rechtlich-relevanten Ebene zu führen ...



statt daß man eines unserer schönen Opern und Konzert Häuser nutzt ...

um statt 100 Soldaten strammstehen mal 100 Musiker was vortragen zu lassen ...



oder ... Kunst ist das Maß aller Dinge ...

in unseren Kunst Akademien und Universitäten ...



dieser völlig hirnverbrannten Politk mal den Spiegel vorzuhalten ...

den Spiegel der Repräsentation des Volkes !!!



statt all dessen ... was wie Abhlfe ohne weiteres jederzeit möglich wäre ...

von heute auf morgen ...



bleiben die 'Präsidenten' hartnäckig unter sich ...

und präsidieren ... ihre Funktionäre ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Unions Europa ...



Deutsche und die Finnischen EU-Rats-Pridentschafts-Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...







