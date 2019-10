Sonntag, 06 Oktober 2019 | 40.279

Andreas Voßkuhle und ... das Bekenntnis ...

weil Sonntag ist ... der Tag des Glaubens ... der Besinnung ...

auf das was wir nicht wissen ... uns aber dennoch Stärke und Kraft gibt ...



wie auch auf das was wir wissen ... was uns Antrieb gibt zum Handeln ...

und im Handeln bekanntlich der Auftrieb liegt zum eigentlichen Flug ...



wären da nicht immer wieder diese Präsidenten ...

die präsidieren ... also sitzen ... statt repräsentieren ... also führen ...



die sitzen ... wie der Pfropf auf der Flasche ...

egal wie es drinnen brodelt und kocht ...



und je mehr es drinnen brodelt und kocht ...

desto weniger wird die im Kern wohnende Kraft genutzt ...



sondern da werden immer mehr Schutzhüllen drumgelegt ...

so genannte Polizei ... ähnlich mißbraucht wie unsere Soldaten ...



die noch dazu immer schwerer bewaffnet wird ...

digitalisiert ...



und statt die eigene Intelligenz zu fördern ...

völlig verdummt und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wird ...



also völlig verblödet ...

aber mit immer mehr Vollmachten ausgestattet wird ...



*



die Politische Predigt ...

das Globale Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Politische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







