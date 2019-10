Samstag, 05 Oktober 2019 | 40.278

Andreas Voßkuhle und ... die militärischen Ehren ...

nicht Deutschland ...

sondern 'das Volk' (...) hat sich diese Verfassung gegeben ...



'wir' ... das sind wir ... also das Volk ...

und nicht Frau Merkel oder Herr Voßkuhle geschweige denn sonst wer ...



also zum Beispiel dieser ebenfalls unmögliche Herr Steinmeier ...

oder dieser ebenfalls unmögliche Herr Schäuble ...



oder diese sonstigen Bundesrats bzw Ministerpräsidenten ...

die 'präsidieren' ... das heißt sitzen ... absitzen ... aussitzen ...



und nichts bewegt sich im positiven Sinne ... alles wie versteinert ...

manchmal verziehen sie nicht mal die Miene ...



Politik wie in Stein gemeißelte Kultur ...

statt Evolution und Natur ... also lebendig und nachhaltig ...



mit anderen Worten ...

das Leben als solches geht unaufhörlich weiter ...



und verändert sich unaufhörlich in sich selbst ...

wie in den Beziehungen zu seiner Umwelt ... intern wie extern ...



'wir' ...also das Volk ... sind ein friedliches Volk ...

wir sind von Natur aus kein kriegerisches Volk ...



wir werden allgemein für Krieg immer nur mißbraucht ---

von Leuten die 'glauben' ... zum Beispiel Pfarrerstöchter ...



die vor allem glauben ...

sie seien die geborenen großen Staatslenker und-führer (m/w/d) ...



wir sind ein freundliches und vor allem auch gastfreundliches Volk ...

wir freuen uns wenn jemand in friedlicher Absicht zu Besuch kommt ...



wir haben eine Spitzengastronomie mit Spitzen-Essen und Spitzen-Weinen ...

Spitzen-Kultur ... Wissenschaft ... Kunst ... Musik ...



wir haben natürlich auch völlig ungebildete ubnd unkultivierte Leute ...

wie eben Frau Merkel und oder Herr Steinmeier et al ...



und warum die Leute ...

die in unfriedlicher wenn nicht kriegerischer Absicht unterwegs sind ...



extra noch zu uns einlädt und willkommen heißen ...

und ihr Land bzw also uns das Volk verleugnen ...



und das auch noch mit so genannten 'Militärischen Ehren' ...

einem ebenso unerhörten wie unerlaubten Mißbrauch speziell unserer Soldaten ...



und niemand der nach der Verfassung dazu verpflichtet ist ...

wie beispielsweise der Höchste Richter im Lande ...



dem widerspricht ... geschweige denn Wderstand lestet ...

ist ein Rätsel ... bzw kriminell ... geisteskrank ...



Perversion der Verfassung allgemein ... der Demokratie speziell ...

nicht als Recht zur Herrschaft ... sondern als Gesetz zum Mißbrauch !!!



'wir' sind 'ein' Volk ... und wir sind wie gesagt ein friedliches Volk ...

das an Rechts-Tradition ... Rechts-Kultur ... Rechts-Frieden orientiert ist ...



so genannte 'Militärische Ehren' (???) ...

eine geradezu typische Art von contradictio in adjectu ...



sind in einer Zeit ... die nichts mehr braucht als Frieden ...

um sich in Ruhe den wirklichen Kriegsschauplätzen stellen zu können ...



angefangen vom so genannten Klimawandel um uns herum ...

unabhängig davon ...



ob oder inwieweit wir ihn selbst verursacht und verschuldet haben ...

oder ob es sich um ein natürliches bzw evolutionäres Geschehen handelt ...



bis hin eben zum Krieg der Sterne ...

ein völlig hirnverbannter anachronistischer Zopf ...



es liegt in der Natur der Sache ...

bzw also in uns Menschen als Bewohner dieser Erde ...



daß wir das Weltall erforschen ...

um uns eventuell mal auf einen anderen lebenswerten Stern zu begeben ...



es könnte ja sein ...

daß der so genannte Klimawandel sich nicht als Gefahr erweist ...



sondern als der entscheidende Antrieb ...

bzw geradezu die Aufforderung der Natur ...



diesen Stern endlich zu finden und dorthin aufzubrechen (......)

und uns von dieser Erde zu verabschieden ...



meinetwegen dann auch mit militärischen Ehren ...

passenderweise vielleicht mit Großem Zapfenstreich ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nord-Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



Deutsche und ihre Fernöstlich Buddhistischen etc Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen