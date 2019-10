Freitag, 04 Oktober 2019 | 40.277

Andreas Voßkuhle und ... die Kurzarbeit ...

die Wirtschaft versucht ihr Angebot anzupassen ...

an die veränderte bzw insbesondere verringerte Nachfrage ...



erste Unternehmen gehen zur Kurzarbeit über ...

und zu einem mehr oder weniger massiven Stellen-abbau ...



was man dann wiederum in all seinen Zusammenhängen sehen muß ...

denn das ist ja wie der Fisch der vom Kopf her stinkt ...



vor allem aber ist Kurzarbeit in der Wirtschaft ...

eine Anpassung an die Kurzarbeit in Politik und Medien ...



sowie speziell in den Bereichen Recht und Kultur ...

denn da wird ja schon immer systematisch und grundsätzlich ...



zu kurz gearbeitet ... zu kurz gesprungen ...

zu kurz gedacht ... zu kurz geplant ...



ganz abgesehen von den Bereichen ... wo überhaupt nicht gedacht ...

und jedem sinnvollen Gedanken konsequent aus dem Weg gegangen wird ...



das Musterbeispiel ist dabei immer wieder ...

man könnte auch sagen ... den Vogel schießt dabei ab ...



und abgesehen davon ... daß anderswo die Zebras abgeschossen werden ...

das Bundesverfassungsgericht ...



denn typisch ist auch dort eben nicht nur die Kurz-arbeit ...

sondern vor allem die Zukurz-arbeit ...



professionelle Arbeit wäre ...

wenigstens 'up-to-date' bzw 'state-of-the-art' zu arbeiten ...



bzw ... das Bundesverfassungsgericht soll ja das Recht weiterentwickeln ...

müßte also immer einen Schritt weiter denken bzw schon voraus sein ...



de facto 'hinken' die Damen und Herren Richter aber der Entwicklung hinterher ...

wie ein Beiboot ...



das ohne eigenen Antrieb hinten (kurz!) angebunden und mitgeschleppt ...

und nur bei gefälligem Bedarf zu Hilfsdiensten 'herangezogen' wird ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Phobisten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...







