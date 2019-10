Donnerstag, 03 Oktober 2019 | 40.276

Andreras Voßkuhle und ...

- der Tag der Deutschen Einheit ...

das ist wie mit dem BER ...

der wächst auch nicht ... und schon gar nicht zusammen ...



bzw ... der BER wird bekanntlich nie fertig ...

weil er systemisch so angelegt ist ...



daß er immer einen Schritt ... mindestens ...

der Entwicklung hinterher hinkt ...



das heißt ... zum Beispiel ...

wenn er heute aufschließt und den Schritt von gestern nachvollzieht ...



bleibt er dennoch einen Schritt zurück ..

weil der Standard von heute ja längst schon weder weg und weiter ist ...



auf dem Weg nach morgen ...

der Zukunft auf den Fersen ...



und so ähnlich ... das heißt eigentlich noch viel schlimmer ...

ist das auch beim Bundesverfassungsgericht ...



das Bundesverfassungsgericht tritt bekanntlich erst dann in Aktion ...

wenn der so genannte Rechtsweg erschöpft ist ...



dann sind aber schon drei Instanzen vorbei ...

sagen wir der Einfachheit halber drei Jahre ...



dann beschäftigt sich das Gericht drei Jahre mit der Sache ...

dann sind das zusammen sechs Jahre ...



inzwischen ist aber die Entwicklung auch sechs Jahre weiter ...

dann sind das zusammen zwölf Jahre ...



laut Verfassung soll das Bundesverfassungsericht ...

das Recht aber weiter entwickeln und eigentlch voraus sein ...



sagen wir auch wieder ein Jahr ... dann liegen 13 Jahre ...

zwischen einer Fragestellung und der Antwort des Gerichts ...



man könnte auch sagen ...

Weltfremdheit ... Dein Name ist Bundesverfassungsgericht ...



mit anderen Worten ... das Bundesverfassungsgericht ...

ist der größte Bremser und Verhinderer im demokratischen System ...



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Iraner und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Inkluson und Exkluson ...







