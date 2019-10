Mittwoch, 02 Oktober 2019 | 40.275

Andreas Voßkuhle und ... der Zölibat ...

in der Katholischen Kirche wird wild darüber diskutiert ...

soll man nun den Zölibat abschaffen oder nicht ...



praktisch ist wohl kaum mit der Abschaffung zu rechnen ...

weil der Papst sagt ...



es geht ja nicht einfach nur um den Zölibat ...

sondern das bringt die ganze bestehende Ordnung durcheinander ...



insofern ähnelt die Frage des kirchenrechtlichen Zölibats ...

der Frage der verfassungsrechtlichen Abhilfe ...



wenn jemand versucht ...

die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...



es gibt diese schöne Geschichte ...

von dem katholischen Priester ...



der einen jüdischen Amtskollegen fragt ...

wann werden Sie mal einen saftigen Schweinebraten essen ...



und der Jude antwortet ...

an dem Tag ... an dem Sie heiraten ...



man könnte das darauf übertragen ...

daß Herr Voßkuhle den Papst fragt ...



wann werden Sie den Zölibat abschaffen ...

und der Papst antwortet ...



an dem Tag ... an dem Sie für Abhilfe sorgen ...

daß Frau Merkel nicht länger die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt ...



