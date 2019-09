Montag, 30 September 2019 | 40.273

Andreas Voßkuhle und ... die Freiheit ...

die Freiheit ist 'eine' Sache ...

ums mal so zu sagen ...



dann gibt es ... zum Beispiel ... die 'Stiftung für die Freiheit' ...

das ist aber eine ganz andere Sache ...



denn die hat bisher für die Freiheit nichts Wirkliches getan ...

und denkt auch gar nicht daran ... wirklich etwas zu tun ...



und dann gibt es ... wieder was ganz anderes ...

'die Freien' ...



die freien Arbeiter die freien Bürger die freien Chancengeber ...

die freien Künstler ... die freie Presse ... die freien Unternehmer ...



etc etc ... und natürlich auch den freien und völlig unabhängigen ...

Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



und die verstehen alle unter Freiheit ...

daß sie tun und lassen können was sie wollen ...



obwohl doch hinlänglich bekannt ist ...

daß Freihet immer die die Freiheit des Anderen ist ...



und mich das gar nicht berührt ... wenn der glaubt ...

mit gegenüber tun und lassen zu können was er will ...



weil ich mich entsprechend wehren kann ...

Widerstand leisten ... Abhilfe besorgen kann ... und so ...



berührt und betroffen bin ich aber dann ...

wenn Andere berührt und betroffen sind ...



um bei dem Musterbeispiel Angela Merkel zu bleiben ...

was letztlich immer heißt Andreas Voßkuhle ...



Frau Merkel ...

also dieses Musterbeispiel an krimineller Intelligenz und Energie ...



nimmt nicht nur den Menschen bzw der Menschheit ...

sondern der ganzen Natur an und für sich ...



eigentlich müßte man sagen ... der Evolution !!! ...

die Freiheit !!! ...



halbwegs natürlich und nachhaltig zu leben ...

und sich weiter zu entwickeln ... !!!



das sind dann die unmittelbar Betroffenen ...

und zwischen der unmittelbar handelnden Frau Merkel ...



und den unmittelbar Betroffenen ...

liegt diese riesige Grauzone ...



dieser ebenso parteiübergreifende ...

wie übergagslos fließende Bereich derjenigen...



die eigentlich ja auch betroffen sind ...

aber der Frau Merkel zuarbeiten ...



also profitieren und alle möglichen Vorteile haben und nutzen ...

wie last but not least eben Herr Voßkuhle et al ...



während diejenigen am anderen Ende der Wurst ...

die also eben betroffen sind ... und leiden ... leiden ... leiden ...



und sich nicht wehren können ... teilweise nicht mal arbeiten ...

wohnen ... sich pflegen und verpflegen können ...



dieser graue Bereich ... das ist unter anderem ...

dieser gesamte direkte und indirekte ...



beamtete und angestellte ...

teilweise aber auch freie weil profitierende Staatsapparat ...



der zu trennen ist von dem verfassungsmäßigen Staat des Volkes ...

also der demokratischen Organisationsform des Volkes ...



dieser graue Bereich ...

das sind also im Grunde genommen beide 'Staaten' ...



die Frau Merkel wie ihre Macht genau so mißhandelt und mißbraucht ...

wie Donald Trump auf seiner Seite ...



aber von Amtsenthebungsverfahren ...

oder wenigstens sinnvoller Kontrolle ...



bzw verfassungsmäßig möglicher Abhilfe ...

gibts hierzulande kein Sterbenswörtchen ...



apropos Sterben ...

ich habe hier gerade ein Naturprodukt auf dem Tisch ...



da steht drauf ...

'der Umwelt zuliebe ... Verpackung aus Gras' ...



wir lernen also oder wissen vielleicht schon ...

daß Gras ein nachwachsender Rohstoff ist ...



aber ... was wir nicht wisssen ist ... wer und oder was nachwächst ...

wenn Frau Merkel mal in dieses sprichwörtliche Gras beißt ...



bildlich gesprochen ...

also zum Beispiel als Bundeskanzlerin ...



das ist so ...

ist aber nicht das Problem ...



es wäre eine Erklärung ... aber eben keine Entschuldigung dafür ...

daß der oberste Richter und Rechtsgelehrte des Landes ...



seinerseits auch 'seine' Position und Macht mißbraucht ...

um regelrecht 'das Recht' zu beugen ...



was angesichts der Klimakatastrophe wirkt ...

wie wenn bei Flut diese Deiche und Schleusen geöffnet werden ...



