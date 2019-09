Sonntag, 29 September 2019 | 39.272

Andreas Voßkuhle und ... das Recht ...

das Recht ist eine Sache ...

ums mal so zu sagen ...



im Hinblick auf das Recht werden Gesetze gemacht ...

die aber mit dem Recht nicht unbedingt was zu tun haben ...



im Hinblick auf die Gesetze ...

macht das Bundesverfassungsgericht dann seine Rechtsprechung ...



die aber mit den Gesetzen nicht unbedingt was zu tun hat ...

geschweige denn mit dem Recht ...



das heißt ...

zwischen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...



und dem Recht ... liegen in etwa zwei Dimensionen ...

oder Generationen ... ums mal so zu sagen ...



das ist also ungefähr so ...

wie zwischen Angela Merkel und Greta Thunberg ...



mit anderen Worten ...

Frau Merkel versteht Fräulein Thunberg genau so wenig ...



wie Herr Voßkuhle das Recht ... wobei das aber keine Frage der Technik ..

sondern des Wohlwollens ist ... bzw des Guten Glaubens ...



was wiederum heißt ... Frau Merkel will Fräulein Thunberg nicht verstehen ...

und Herr Voßkuhle will das Recht nicht verstehen ...



da ist also eine Verständigung völlig ausgeschlossen ...

da gibt es keine Berührungspunkte ... nur Rezeptorenblocker ...



weil die Mächtigen ... wie sagte Greta Thunberg ...

völlig andere Weltanschauung und völlig andere Interessen verfolgen ...



daraus folgt ...

konkret ist nicht damit zu rechnen ...



daß Frau Merkel wirklich was gegen den Klimawandel unternimmt ...

daß Herr Voßkuhle sich wirklich am Recht orientiert ...



und wo es kein Recht gibt ...

gibt es natürlich auch keine Demokratie ...



die so genannte Bundesrepublik Deutschland ist also nichts anderes ...

als die Fortsetzung des Dritten Reiches ... mit anderen Mitteln ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen