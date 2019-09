Mittwoch, 25 September 2019 | 39.268

Andreas Voßkuhle und ... die Bundesdruckerei ...

das ist also die Staatsdruckerei der Bundesrepublik Deutschland ...

denn irgend wann war es Staatsraison ...



so ein sicherheitspolitisch wichtiges Unternehmen ...

im Staatsbesitz zu haben ...



übrigens zuletzt per 8. Oktober 2008 ...

demnächst also 10 Jahre Jubiläum ...



das ist doch wieder mal einen Asbach Uralt wert ...

wenn man bedenkt ...



daß die Wurzelns des Unternehmens im staatlichen Interesse ...

bis ins Jahr 1763 zurückreichen ...



der Auftrag des Unternehemns ist klar definiert ...

sagt der CEO ... Dr. Stefan Hofschen ...



'Wir arbeiten schon heute ...

an der technischen Umgebung von morgen ...



um den Weg für einen smarten Staat zu ebnen ...

und den Ausbau eines eGovernments zu gewährleisten' ...



und da ist sie wieder diese Perversion professioneller Staatsführung ...

bzw der ungenierte Mißbruch der Verfassung ...



Arbeit an den Problemen von morgen ...

und die aktuellen Probleme außen vorlassen ...



ist nichts anderes als den zweiten Schritt vor dem ersten tun ...

und Arbeit für einen smarten Staat ...



ist nichts anderes als die stärkste Ursache ...

für Drama und Trauma der deutschen Politik ...



die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

die Zerstörung der Umwelt und den Tod der Menschheit ...



und da nützt es auch nichts ...

wenn der Herr Vorsitzende der Geschäftsführung darauf verweist ...



daß Länder wie Südkorea ... Dänemark ... Malta ...

uns einige Schritte voraus bzw also besser sind als wir ...



wenn der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident darauf verweist ...

es gibt auch Länder ... wo es noch viel schlechter ist als bei uns ...



unsere Verfassung kennt einen 'smarten' Staat weder direkt noch indirekt ...

unsere Verfassung geht aus von einem 'demokratischen' Staat ...



und davon ... eine halbwegs verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...

aber daran hat offensichtlich niemand ein Interesse ...



nicht mal dijenigen ... die Fridays For Future lieber Party machen ...

und ebenso ungeniert wie unsinnig die Schule schwänzen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische thema ... der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...







