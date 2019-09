Dienstag, 24 September 2019 | 39.267

Andreas Voßkuhle und ... die Komische Oper Berlin ...

'Farges mikh nit' ... Jüdische Operettenlieder ...

u.a. mit Alma Sadé und Helene Schneiderman ...



da ist von Autoren und Komponisten die Rede ...

die unter dem Druck der Pogrome emigrierten ...



und entsprechend von Einsamkeit und Verzweiflung ...

einerseits ...



und andererseits davon ... es gäbe kein besseres Plädoyer ...

gegen den ansteigenden (!) Antisemitismus (!!) ...



als eben einen solchen Liederabend ...

der einen wichtigen Teil des jüdischen Kultur vorstelle ...



und genau das stimmt eben nicht ...

sondern das Gegenteil ist der Fall ...



gerade hier liegt doch eine wichtige Ursache !!! ...

nicht nur für den Anstieg sondern für den Antisemitismus an sich ...



sich mit der jüdischen Kultur geschweige denn Religion ...

auseinanderzusetzen ...



ist eine Sache der Politischen Führung ...

und eben der Religiösen bzw in unserem Falle Christlichen Führung ...



und genau diese Auseinandersetzung findet nicht statt ...

bzw wird gescheut wie der Teufel das Weihwasser ...



weder auf der PolitischenEbene ...

noch auf der Religiösen Ebene ...



geschweige denn auf der Ebene des Rechts ...

wo sie letztlich und an und für sich hingehört ...



aber ... wenn man beim Bundesverfassungsgericht ...

eine verfassungsrechtlich vorgesehene Beschwerde einreicht ...



und eine rechtlich-relevante Erörterung dieser Fragen beantragt ...

kriegt man in aller Form die Antwort ...



'Wir haben Ihren Antrag erhalten ...

aber wir denken nicht daran uns damit zu befassen' ...



und was ist daran komisch ?

man kann Probleme nicht lösen ..



wenn man ... statt sie aufzuarbeiten ...

dann auch noch zu Unterhaltungszwecken mißbraucht ...



immer wieder dieses Geschwafel von Ökumene ...

die ganz woanders hingehört ...



immer wieder dieses Geschwafel von wegen ...

'das müssen wir gemensam machen und es muß einstimmig sein' ...



wenn das so wäre ... bräuchten wir das Recht nicht ...

und das Recht ist nunmal der entscheidende Teil der Kultur !!!



immer wieder dieses Geschwafel von wegen der Staatsraison ...

das nichts anderes ist ...



als Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

als Krankheit und Kriminalität ... Demenz und Diktatur ...



als das Ende von Zivilisation und Kultur ...

bzw aktuell der Menschheit und der Natur ...



*



die Politische Oper ...

die Kommissionarristische Europäische Union ...



Deutsche und ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



Feminismus und Emanzipation ...

Semitismus und Narrenfreiheit ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen