Andreas Voßkuhle und ... die Berliner Morgenpost ...

mit ihrer reizenden Chefredakteurin Christine Richter ...

die ... fast omnipräsent ...



stereotyp publiziert ...

'Wer noch keine Meinung hat ... hier gibts täglich eine klare' ...



Meinung hin und Unwissen her ...

auch Christine Richter gibt keine Antwort auf die entscheidende Frage ...



wer ... geschweige denn das Volk ...

soll sich dauernd eine Meinung bilden ...



über den kriminellen Schwachsinn der Politik der Bundesregierung ...

geschweige denn der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts ???



oder ... was nützt eine klare Meinung ...

wenn es eine falsche ist ???



oder ... welchen Wert hat eine Meinung nach Art einer Eintagsfliege ...

wenn es täglich eine neue bzw andere gibt ???



oder ... heute so ...

und morgen so ... oder so ... ???



und warum ... ??? ... etwa um den noch größeren Schwachsinn

dieser dauernden Umfragen zu befriedigen ...



insbesondere praktisch aller Medien bzw der so genannten Presse ...

und last but not least eben auch der Berliner Morgenpost ...



und was soll das heißen ...

'wer noch keine Meinung hat' ...?



wen auch immer ich frage ...

die Leute haben alle eine Meinung ...



und zudem auch eine ganz klare ...

über die sie nicht mt sich reden lassen ...



nicht mal das Bundesverfassungsgericht ...

läßt eine rechtlich relevante Erörterung über seine 'Meinung' zu ...



obwohl das verfassungsrechtlich so vorgesehen ist !!!

und insofern also die Spitze des kriminellen Schwachsinns ist !!!



*



der Politische Film ...

die Unions-Europäische Ministerrats Präsidentschaft ...



Deutsche und die Finnischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...







