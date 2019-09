Sonntag, 22 September 2019 | 38.265

Andreas Voßkuhle und ... 70 Jahre Grundgesetz ...

das ist wie mit Greta Thunberg ...

ungefähr ...



Greta Thunberg ist so erfolgreich ...

nicht weil sie wirklich selbst so erfolgreich ist ...



sondern weil sie sich für den Erfolg anderer ...

so schön mißbrauchen läßt ...



und genau so ist das auch mit dem Grundgesetz ...

genauer gesagt also unserer Verfassung ...



jeder der irgend wie was machen kann ...

kann hier machen was er will ...



und sich irgend wie dabei auf diese Verfassung berufen ...

die sich genau so wenig wehren kann wie Greta Thunberg ...



geschweige denn 'das Volk' bzw 'die Menschheit' ...

nur Mutter Erde wird das wahrscheinlich überleben ...



und in einer Art unbefleckter Empfängnis ...

neues Leben schaffen ...



womit sich in etwa der Spruch bewahrheiten könnte ...

'wir haben keine zweite Erde' ...



aber die Erde hat eine zweite Chance ...

und wer weiß ... ob es nicht schon die dritte ist (...) ...



*



