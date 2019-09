Samstag, 21 September 2019 | 38.264

Andreas Voßkuhle und ... die Gewaltenteilung ...

unter Gewaltenteilung versteht man gemeinhin eine Dreiteilung ...

in der Annahme das würde die Probleme lösen ...



de facto bzw in der Realität ist es aber umgekehrt ...

wenn die Damen und Herren Gewaltbesitzer eine Null sind ...



dann hat man in der Summe ebenfalls eine Null ...

Null plus Null plus Null bleibt Null ...



bzw soweit man sie als Ganzes sieht und teilt ...

dann bleibt es Null ... Null gezeilt durch drei bleibt Null ...



und da hilft nicht mal der Spruch weiter

das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



denn noch mehr Null als Null gibt es nicht ...

und man kann auch den Nutzen einer Null nicht mehren ...



so daß auch die Verfassung hier nicht weiter hilft ...

sondern nur beweist ...



der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist nicht Lösung ...

sondern Teil des Problems ... einerseits ...



und abgesehen davon ... daß er ... andererseits ...

das Problem als solches ist ... und überhaupt erst schafft ...



mit anderen Worten ...

'die Politik' ... bzw die politisch so genannte Gewaltenteilung ...



ist nichts anderes ... als wenn drei Männer sich verabreden ...

wie sie eine Frau vergewaltigen wollen ...



also wer darf wann wie etc nach einander ...

und wann wie etc welche zwei oder alle drei gemeinsam ...



*



