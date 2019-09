Freitag, 20 September 2019 | 38.263

Andreas Voßkuhle ... auch so'ne Art Rasputin ...

Rasputins ... m/w/d ...

die Uckermärkische Hausfrau ... und ihr Küchenkabinett ...



ein Machtzentrum mit Influencerinnen bzw Busenfreundinnen ...

dagegen war der historische Rasputin ein Waisenknabe ...



dazu ein ganzes Heer von Minirasputins ...

ehutzutage so genannten Lobbyisten ...



die der Kanzlerin ständig was in die Ohren flüstern ...

von beiden Seiten ...



um zu verhindern ...

zum einen Ohr rein ... zum anderen wieder raus ...



und Andreas Voßkuhle ... so'ne Art russisch-orthodoxer Mönch ...

vergräbt sich in seinem Bundesverfassungsgerichtskloster ...



signalisiert der Frau Kanzlerin sein Wohlwollen ...

und Wohlverhalten ...



und segnet jeden Unsinn ab ...

der von ihr abgekocht und zusammengebraut wird ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten ...

das Po-litische Thema ...





