Donnerstag, 19 September 2019

Andreas Voßkuhle und ... die Technik ...

die Rechtsprechung heißt Rechtsprechung ...

weil Recht 'gesprochen' werden soll ...



in der Technik ersetzt die Sprachsteuerung ...

zunehmend die Fernbedienung von Hand ...



in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

ersetzt die Gedankenseuerung zunehmend die Sprache ...



das heißt ...

Angela Merkel braucht keine handlich Fernbedienung ...



sie braucht den Präsidenten auch nicht anzurufen ...

sie braucht nicht mal mit den Augen zu zwinkern ...



sondern es reicht eine Art gedankliche Gleichschaltung ...

damit das Gericht bloß nicht mal fragt ...



was der ganze Unsinn den sie macht eigentlich soll ...

und diese Diktatur und Sklaverei entschlossen beseitigt ...







das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und Juden ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...







