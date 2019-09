Mittwoch, 18 September 2019 | 38.261

Andreas Voßkuhle und ... die Thematisierung des Rechts ...

dauernd sollen irgend welche Rechtsfragen thematisiert werden ...

zum Beispiel die Menschenrechtslage in China ...



wir wissen doch aber ...

und objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...



daß das die Chinesen genau so wenig kratzt ...

wie wenn der sprichwörtliche Sack Reis bei ihnen umfällt ...



Gerechtigkeit ...

also das Ziel des Rechts ...



ist Her-stel-lung der Gerechtigkeit ...

oder wenigstens der verfassungsmäßigen Ordnung ...



und das heißt Handlung und Verhalten ...

und nicht dumm rumquatschen ...



lange Zeit galt gerade im Verhältnis zu China ...

Wandel durch Handel ...



wenn China dabei ist ... Deutschland aufzukaufen ...

und bei 50 plus ein einfach sagt ... das gehört jetzt alles uns ...



kann man das aber nicht mehr als 'Handel' bezeichnen ...

damit hat sich Thema Wandel in China doch endgültig erledigt ...



es liegt in der Natur eines Kindergartens ...

daß 'die Kinder' das nicht begreifen ...



offensichtlich liegt es ...

auch in der Natur eines Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



daß 'der' das nicht begreit ...

bzw nicht begreifen will !!!



Gnade uns Gott ...

wenn Gnade vor Recht beseitgt wird wie die verfassungsmäßige Ordnung ...



*



das politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Nachbarn überm Teich ...

das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Gebruten Rate ...







