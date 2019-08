Sonntag, 25 August 2019 | 34.237

Andreas Voßkuhle und ... die FDP ...

die FDP ... das heißt bekanntlich Freie ... Demokratische ...

aber das spielt dann schon fast keine Rolle mehr ... Partei ...



und die hat eine Stiftung namens ...

Friedrich Naumann Striftung für die Freiheit ...



und die wiederum macht eine Gedenkveranstaltung ...

anläßlich des 100. Todestages von Friedirch Naumann ...



unter dem Titel ...

'Die schöpferische Kraft der Freiheit' ...



und das ist dann so wie ...

'was war zuerst da ... die Henne oder das Ei' ... ???



bloß umgekehrt ... das heißt ... was ist der FDP zuerst abhanden gekommen ...

die schöpferische Kraft ... oder die Freiheit an und für sich ...









