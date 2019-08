Sonntag, 18 August 2019 | 33.230

Andreas Voßkuhle und ... Hallo, Politik ... Tag der offenen Tür

das mag ja aus Sicht der Angela Merkel ...

also vom Standpunkt der theoretischen Politik ...



oder sollte man doch sogar sagen der theoretischen Physik ...

vielleicht stimmen ...



aus der Sicht des Volkes ...

bzw also vom Standpunkt der praktischen Politik ...



müßte es aber eher heißt ...

'Tag des offenen Arsches' ...



nur merkt das Volk ... das das ganze Jahr über verarscht wird ...

nach allen Regeln und Regulierungen Merkelscher Kunst ...



natürlich nicht ...

wenn an zwei Tagen im Jahr wie an Muttertag oder so ...



nochmal so'ne Art Geburtstag oder gar Hochzeit gefeert wird ...

mit oder ohne Heidi Klum ...



wenn also nochmal eins draufgesetzt wrd ...

auf einen Schelmen anderthalbe ... à la 'Politik für alle' ...



außerdem ... wem und oder was nutzt das ...

wenn die Türen zwar offen sind ...



und das Volk sogar strömt ...

als wolle es gewissermaßen offene Türen einrennen ...



aber die Sicherheitskontrollen wegen der völlig verängstigten Politiker ...

manchmal hat man den Eindruck wegen der Kontrolleure selbst ...



dann so lange dauern ...

daß sich vor dem Einlaß lange Schlangen blden ...



und selbst n einigen Innenräumen ...

die Leute sich vor verschlossener Tür die Beine in den Bauch stehen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen