Sonntag, 18 August 2019 | 33.230

Angela Merkel ...

- so'ne Art Adolf Hitler umgekehrt reziprok proportional ...

solange in Deutschland Arbeits und Obdachlose ...

auf den Straßen rumliegen ...



solange Hungrige und Verdurstende ...

in Müllcontainern nach Eßbarem und Trinkbarem suchen ...



vom Klimawandel und Kulturwandel ...

Friedensdefiziten und Kriegsgigantismus ganz zu schweigen ...



werde ich nicht aufhören ...

diese blöde Kuh ...



eine gottverlassene und gottverdammte ... weil Sonntag ist ...

Zimtzicke zu nennen ...



es ist unfaßbar ...

was die dem deutschen Volk antut ...









