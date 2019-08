Samstag, 17 August 2019 | 33.229

Hallo, Angela ...

diese blöde und völlig hirnverbrannte Angela Merkel ...

Bundeskanzlerin ... Unterschrift unleserlich ...



lädt heute und morgen wieder mal ...

'die Lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger' ein ...



zum so genannten 'Tag der offenen Tür' ...

angeblich sogar zum Tag des offenen Gesprächs ...



typischerweise zum Tag der offenen Ohren ...

das heißt ... zum einen Ohr rein zum anderen wieder raus ...



und natürlich strömen die 'lieben' Bürgerinnen und Bürger wieder in Scharen da hin ...

weil niemand merkelt ...



und diejenigen die es merken im Grunde genommen nicht wahrhaben wollen ...

wie diese so genannten Wut-Bürger ...



daß hier die Spitze der Volksverarschung zelebriert wird ...

und das das extremste Gegenteil von Demokratie ist ...



also weit hinaus ... über alles Denkbare Kriminelle Verbrecherische ...

Mißbrauch und Mißhandlung ... Karkatur und Perversion ... etc und etc ...









