Freitag, 16 August 2019 | 33.228

Wo selbst Albert Einstein irrte ...

- von Andreas Voßkuhle also mal ganz abgesehen ...

... und sich nicht nur selbst bestätigte ...

sondern auch selbst widersprach ...



(1) Albert Einstein sagte bekanntlich mal ...

'Es ist schwieriger ein Vorurteil zu zerstören als ein Atom' ...



wie wahr wie wahr ... kann man da nur sagen ...

oder auch ... wo er recht hat hat er recht ... wegen Rechtsprofessor Voßkuhle ...



(2) Albert Einstein sagte aber auch mal ...

'Alle Menschen ... ausnahmslos und in gleicher Weise ...



sind unter den gegebenen Umständen ...

in großer und gleicher Gefahr' ...



nur wenn diese Gefahr begriffen und möglichst verstanden wird ...

besteht eine gewisse Hoffnung ...



daß man ihr auch gemeinschaftlich bzw mit vereinten Kräften begegnen könnte ...

wir müssen lernen in dieser Richtung völlig neu zu denken' ...



das entspricht in etwa dem deutschen Sprichwort ...

Gefahr erkannt ... Gefahr gebannt ...



vielleicht auch in Verbindung mit ...

getrennt marschieren ... vereint schlagen ... ggfls auch schlafen ...



und das ist nunmal ein ebenso typisches wie grandioses Vorurteil ...

so wie Frau Merkel immer sagt ... das müssen wir gemeinsam machen ...



weil hier ebenso typisch wie abwegig

die sprichwörtlichen Äpfel mit Birnen verglichen werden ...



denn die Gefahren als solche ... also die Äpfel ...

sind tatsächlich für alle gleich ...



ohne hier auch noch die Sache mit der Gleichberechtigung strapazieren zu wollen ...

denn das ist nochmal wieder was ganz anderes ...



oder gar die Sache mit dem Chaos ...

das man einfach nur beherrschen müßte ...



aber die Ursachen der Gefahren ... also die Birnen ...

und damit die Möglichkeit ... sie zu bannen oder gar zu beseitigen ...



lassen sich nunmal rein technisch nicht gemeinschaftlich ...

bzw einverständlich beseitigen ...



sondern das bedarf der politischen und geistigen Führung ...

wie das im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung ohne weiteres möglichwäre



man darf nunmal die Natur nicht sinnlos provozieren ...

nichts mutwillig riskieren ... vor lauter Blödheit verlieren ...



das heißt ... das liegt alles in der Hand einiger Weniger ...

einer Handvoll von Potentaten wie eben Angela Merkel et coll ...



deren kriminelle Intelligenz und Energie nun mal größer ist ...

als auch nur das geringste Problem- oder gar Verantwortungs-Bewußtsein ...



geschweige denn der Wille ...

Probleme zu beseitigen bzw gar nicht erst entstehen zu lassen ...



das entscheidende Problem ist eben gerade nicht ...

daß 'die Masse' (!) derer die in Gefahr sind das begreift ..



denn selbst wenn sie das versteht kann sie daran nichts ändern ...

und muß sich duldend und leidend in ihr Schicksal ergeben ...



oder so wie eine halbwegs willige Frau ...

nach mehr oder weniger charmantem Werben eines Mannes ...



nicht 'me-too' oder 'nein heißt nein' schreit ...

sondern schließlich ...



ebenso hingebungs wie erwartungsvoll sagt ...

'okay ... ich ergebe mich ... oder eben einfach hinsinkt ...



aber dieser Vergleich hat jetzt fast schon nichts mehr

mit Äpfel zun Birnen zu tun ... allenfalls bedingt ...



womit wir jedoch am dritten Punkt dieser Überlegungen wären ...

denn ...



(3) Albert Einstein hat auch mal gesagt ...

man kann ein Problem nicht auf demselben Weg lösen wie es entstanden ist ...



um nicht zu sagen ... wie man es verursacht hat ...

denn sowas passiert ja nicht von allein ...



und darüber (!!!) müßte man endlich mal nachdenken

bzw Erörterung beim Bundesverfassungsgericht zulassen ...



und von den ebenso sachlichen wie offensichtlichen Lösungsmöglichkeiten ...

Gebrauch machen ... statt immer wieder nur Personal auszuwechseln ...



(4) Albert Einstein hat schließlich unter weiterem anderem auch mal gesagt ...

je schneller man eine Masse bewegt desto mehr Energie kriegt man ...



aber das ist dann schon höhere praktische Physik ...

die nicht mal Albert Einstein als theoretischer Physiker verstand ...



sondern eben nur Angela Merkel ... wenn sie sagt ...

je schneller iund besser ich die Masse völlig verdumme und verblöde ...



desto mehr Energie kriege ich ...

diesen kriminellen und geisteskranken Wahnsinn zu betreiben ...



der für mich wie weiland bei Adolf Hitler Staatsraison ist ...

ist mir doch egal ... wie groß die Gefahr für die Menschheit dadurch wird ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen