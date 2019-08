Sonntag, 11 August 2019 | 32.223

Sans Souci und Sans,Souci ...

das ist wie selbst leiden ... und Verantwortung tragen für Menschen ...

in Bezug auf das Sterben Jesu Christi am Kreuz ...



Verantwortung tragen bedeutet Anstrengung und Arbeit ...

Aufgabe und Auftrag wenn nicht eben Aufopferung ...



in der Vorstellung der Menschen bzw der Gläubigen ...

wird durch die (un)verantwortlichen Kirchenfürsten ...



die Darstellung des Leidens gefördert ...

wird Jesus Christus als Schmerzensmann dargestellt ...



Jesus Christus selbst geht es aber gar nicht um (sein) Leiden ...

sondern um die Verantwortung der Kirchenfürsten bzw der Politiker ...









