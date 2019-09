Sonntag, 15 September 2019 | 37.258

Andreas Voßkuhle und ... Recht ohne Gott ...

wenn man aus dem Haus geht ...

muß man wissen wohin man eigentlich will ...



damit man nicht links geht oder rechts ...

obwohl man eigentlich gerade aus wollte und das Ziel gegenüber liegt ...



oder so ...

es ist genau diese Orientierung die dem Bundesverfassungsgericht fehlt ...



Ödön von Horváth hat mehrfach gezeigt ...

wohin das führt ...



zum Verlust der Demokratie ... also der Herrschaft des Volkes ...

und zum Zusammenbruch der Gesellschaft .. also des Rechts ...



zur Zeit in der Berliner Schaubühne ...

als Koproduktion mit Salzburger Festspiele ...



'Jugend ohne Gott' ... Regie Thomas Ostermeier ...

in einer Fassung und der Dramaturgie mit Florian Borchmeyer ...



mit Veronika Bachfischer und Alina Stiegler ...

und ein paar Herren spielen natürlich auch mit ...



*



die digitalisierte physikalisierte politisierte Predigt der Christlichen Pfarrerstochter ...

und die von Gottes Gerechtigkeitsvertreter ... zu trennen von Gottes Stellvertreter ...



Ursula von der Leyen und ... die so genannte Europäische Union ...

mehr kommissarisch als präsidial ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ... Wutbürger und Alles-Wurst-Bürger ...

alles-Käse- und was war zuerst da ... die-Henne-oder-das-Ei-Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

man darf nur vor lauter goldenen Sternen am Himmel die roten Sterne auf der Erde nicht übersehen









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen