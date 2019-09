Samstag, 14 September 2019 | 37.257

Andreas Voßkuhle und ... der Klimawandel ...

wir wissen ja ... alles hat immer seine zwei Seiten ...

und das aber in mehrfacher ... vielfacher ... wenn nicht unendlicher Hinsicht ...



zum Beispiel Theorie und Praxis ...

bzw es gibt zum Beispiel theorerische und praktische Physik ...



es gibt die theoretische und die praktische Politik ...

und es gibt theoretische und praktische Rechtsprechung ...



ohne daß diese Aufzählung auch nur andeutungsweise erschöpfend sein soll ...

denn das Universum dehnt sich bekanntlich ständig weiter aus ...



so glaubte man bisher ...

das mit dem Klimawandel das sei doch nur eine Erfindung ...



bzw ein Fake ...

wie das nach Donald Trump neudeutsch heißt ...



aber ... die Frau Kanzlerin war jetzt in Island ...

und da hat sie ihn gesehen ... den Klimawandel ...



und deshalb sagt sie jetzt auch ...

'Der Klimawandel ist inzwischen sichtbar' ...



das heißt ... wir nähern uns hier der praktischen Politik ...

bzw 'Der Weg ist das Ziel' ... wir sind auf dem Weg ...



was noch lange nicht heißt ...

daß wir auf dem richtigen Weg wären ...



mit anderen Worten ...

Herr Voßkuhle war noch nicht in Island ...



deshalb ist und bleibt der Klimawandel zumindest vorläufig ...

Teil der theoretischen Rechtsprechung ...



denn es gibt hierzulande ... anders als in Island ...

nach wie vor kein Recht ... zum Beispiel zu lernen ...



'daß der Mensch mit der Natur pfleglich umgehen ...

und auch ein Stück Demut gegenüber der Natur zeigen müsse' ...



*



die Politische Ausstellung ...

Kunst zwischen Gestaltung und Wahrnehmung ... Zustand und Wachstum ...



aber auch hier gilt eben ...

crescentem sequitur cura ...



Ursula von der Leyen und ... die so genannte Europäische Union ...

'sah ein Knab ein Röslein stehn ...'



Deutsche und ... ihre ernöstlichen Nachbarn ...

von Buddha bis Berlin ... von Mahatma Ghandi bis zur Wat-ma-hat-ma-Gaudi ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ...

Ausbildung und Einbildung ... Handwerk und Kunst ... Gewerbe und Geschäft ...









