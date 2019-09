Freitag, 13 September 2019 | 37.256

Andreas Voßkuhle und ... die Delegationen ...

genau so ähnlich wie die Frau Kanzlerin empfängt auch Herr Voßkuhle ...

regelmäßig ausländische Gerichtsdelegationen ...



es heißt dann immer so ähnlich wie ...

im Mittelpunkt des Besuchs standen Fachgespräche ...



und der Austausch über aktuelle Arbeitsschwerpunkte ...

bzw Grundfragen des Rechtsschutzes und der Rechtsprechung ...



das ist genau so ungefähr so aufschlußreich ...

wie wenn es bei der Kanzlerin heißt ...



im Mittelpunkt des Besuchs standen Gespräche ...

über die bilateralen Beziehungen ...



bzw europapolitische und außenpolitische Themen ...

sowie ein allgemeiner z.B. klimapolitischer Austausch ...



im Gegensatz zur Kanzlerin ...

gibt es beim Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



hinterher aber keine gemeinsame Pressekonferenz ...

anscheinend weil man sich da noch nicht sicher ist ...



ob das die Arbeit bzw den Schlaf des Gerichts ...

wirklich fördert oder eher behindert ...



*



der Politische Lifestyle ...

die Zukunft findet in Zukunft nur freitags statt ...



daran kann man in etwa sehen ...

wie weit wir hinter der Zeit hinterher hinken ...



statt professioneller Politik ...

schleift man so'n Maskottchen wie Greta Thunberg über die Erde ...



und mißbraucht sie dabei ...

wie den sprichwörtlichen Affen auf dem Schleifstein ...



*



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...









