Montag, 05 August 2019

Sans,Souci

schon im alten Rom galt die Erkenntnis ... 'crescentem sequitur cura ...'

in einer vielfältigen um nicht zu sagen universellen Bedeutung ...



eine davon ist ...

wer Verantwortung übernimmt muß sich auch entsprechend drum kümmern ...



Friedrich der Große ... genannt der Alte Fritz ...

der bekanntlich nicht nur Latein sondern auch französisch konnte ...



und einer der ersten aufgeklärten Fürsten war ...

hat das als frisch gebackener König für sich übertragen ...



auf die Worte ... 'Sans, souci' ...

was also heißen sollte ...



hier ist nichts ... was mich stören könnte ...

hier kann ich in Ruhe drüber nachdenken worum ish mich jetzt kümmern muß ...



a propos 'Fürst' ... man könnte auch unbefangen sagen 'Führer' ...

wenn der Begriff nicht so belastet wäre ...



aber es ist nun mal so ... hier und jetzt ... heute und vor Ort ...

in diesem unserem Lande geschweige denn in der Welt ...



ist das Wichtigste was fehlt eine 'souveraine' (!) Führung ...

oder wenigstens eine professionelle Leitung ...



oder allerzumindestens ein halbwegs sinnvolles Management ...

aber nichts von alledem ist da ...



geschweige denn cura ... wenigstens die Achtung ... das Bemühen ...

bzw eben 'souci' ...



und das allergrößte Problem ist ... daß nicht nur nichts Positives geschieht ...

sondern daß das negative Bemühen regelrechte Purzelbäume schlägt ...



soweit ich sehe hat Angela Die Große ...

bisher nicht für sich in Anspruch genommen ...



sich mal ... zum Beispiel ... auf Schloß Meseberg zurückzuziehen ...

um mal in Ruhe drüber nachzudenken ...



was sie kraft ihres Amtes für Land und Leute tun müßte ...

bzw hätte tun müssen ...



möglicherweise liegt darin die Ursache für dieses grandiose Versagen ...

bzw wie sagt Der Tagesspiegel ... 'rerum cognoscere causes' ...









