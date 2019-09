Donnerstag, 12 September 2019 | 37.255

Andreas Voßkuhle und ... die Verhinderung des Rechts ...

früher war bekanntlich auch nicht alles besser ...

aber es war einfacher ... überschaubarer ...



aus heutiger Sicht ist es schon fast unfaßbar ...

in was für dunklen und geheimnisvollen Zeiten die Menschen früher lebten ...



aber dann kann Jesus Christus ...

und brachte so eine Art erste Aufklärung und den Heiligen Geist ...



dann kam das 18. Jahrhundert ...

denn man konnte inzwischen zählen ...



und das brachte ein neues Bewußtsein von Geist ...

geistigen Strömungen ... geistigen Wurzeln ...



Reformation und Revolution ... Protestantismus und Rationalismus ...

Wissenschaft und Philosophie ...



und der Höhepunkt war dann 1918 ...

da dankte der Kaiser ... vor allem ab ...



und sagte ...

'Ihr wolltet doch immer die Demokrate ... da habt Ihr sie ' ...



von da ab ... gings berg ab ...

denn kein Mensch wußte was er mit der neuen Freiheit anfangen sollte ...



wie in einem Ameisenhaufen ging alles durcheinander ...

aber ohne dessen ihm innewohnende Ordnung ...



es war als würden zwei Mannschaften Fußball spielen ...

und irgend jemand wirft immer wieder neue Bälle aufs Spielfeld ...



Frau Merkel verhindert jedwede sinnvolle Politik ...

gilt aber als mächtigste Frau der Welt...



Herr Schäuble verhindert jedwede sinnvolle parlamentarsche Arbeit ...

gilt aber als der tollste Parlamentspräsident aller Zeiten ...



und Herr Voßkuhle verhindert Pflege und Fortentwicklung des Rechts ...

gilt aber als Meister eines so genannten Rechtsstaates ...



*



das Politische Konzert ohne sinnvolles Konzept ...

ohne Noten geschweige denn Partitur ...



nicht nur ohne Intelligenz ...

sondern das auch noch überlagert von Künstlicher Intelligenz ...



das rat und tat lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Rat Torso Gerippe

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutsche und Juden und andere Semiten ... Palästinenser und andere Antisemiten

Perser und andere nahöstlich islamistische nachbarschaftliche Christenphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migranten und andere Intriiganten ...

Migration ohne Integration ist wie Fisch ohne Fahrrad ...



Exklusion statt Inklusion ...

Explosion und Implosion ist wie Mikado und Mensch ärger Dich nicht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen