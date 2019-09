Mittwoch, 11 September 2019 | 37.254

Andreas Voßkuhle und ... der Rat ...

welcher Rat ??? man könnte sagen ...

je mehr Rat desto mehr Ratlosigkeit ...



es gibt den Bundesrat ... den Europäischen Rat ... den Nordischen Rat ...

das sind Dänemark Finnland Island Norwegen Schweden ...



aber anscheinend taugt das alles nur dazu ...

daß sich die Leute mehr oder weniger regelmäßig treffen ...



und so genannte Arbeitsessen veranstalten ...

bei denen die Hauptsache ist ... was und wie viel getrunken wird ...



*



Der Akademie ... Die Akademie ... Das Akademie ...

zum Beispiel die Deutschte Akademie für Sprachen ...



'We make you speak' ...

'Find a new home ... in a new language' ...



möglicherweise gedacht als Beitrag ...

zur Linderung der Wohnungsnot ...



*



das Politische Buch ... die Politische Literatur ... der Politische Autor ...

das Gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Toter Torso Gerippe



Deutsche und ... hre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TRA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel ...

die Geburtenrate und der Wandel durch handel ...



das Chaos ... die Tragödie ... bezüglich der Bevölkerungspolitik ...

der Irrgarten ... der Saustall ... der Wirrwarr ...



der katastrophale Katstrophenschutz ...

der verfassungswidrige verfassungsschutz ...



die chaotisch konkrete Chaos-Relativitäts-Theorie-Praxis ...

die nichts merkelnde Angela Dorothea Gottesgeschenk physikalisch saure Merkel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen