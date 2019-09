Dienstag, 10 September 2019 | 37.253

Andreas Voßkuhle und ... die Demokratie ...

allenthalben finden Veranstaltungen statt ...

und natürlich Studien und jede Menge Publikationen etc etc zu dem Thema ...



'Geht es mit der Demokratie bergab ...

ist die Demokratie ein sinkendes Schiff ...?'



dabei geht es der Demokratie genau so wie dem Journalismus ...

nirgend wo ist was von Demokratie in Sicht ...



sie ist nicht nur am Boden ...

sondern wie der Plastikmüll auf den Grund des Meeres versenkt ...



das ist so ... stört aber niemanden ...

denn essentiell sind nicht die Tatsachen ...



sondern daß man eben genau darüber schreiben kann ...

und Veranstaltungen machen kann ... etc etc ...



völlig sinnlos und hirnlos diskutieren kann ...

und debattieren kann ... und und und ...



siehe unter anderem zum Beispiel ...

'Lberté - Ègalité - Fragilité ...'



'Über die Zerbrechlichkeit der Demokratie ...'

von Emil Kowalski im Verlag J.B.Metzler ...



ein Musterbeispiel dafür ...

wie eine Tatsache geflissentlich praktisch ignoriert wird ...



damit man umso trefflicher darüber theoretisch palavern ...

und völlig hirnlosen Unsinn verbreiten kann ..



*



die ebenso künstlerisch wie künstlich unintelligente Politische Oper ...

das Kommissionarristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Toter Torso Gerippe



Deutsche und ... ihre Scheiß Brexit Brexodus

Rest Unions Europa Toter Toros Gerippe Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Fundamentalismus und Prostitution ... Quatsch und Sauce ... Quote und ToteHose ...









