Montag, 09 September 2019 | 37.252

Andreas Voßkuhle und ... der Journalismus ...

allenthalben finden Veranstaltungen statt zu dem Thema ...

und natürlich jede Menge Studien und Publikationen und und ...



'Geht es mit dem Journalismus bergab ? ...

Ist Journalismus ein auslaufendes Modell ?



es kann aber mit dem Journalismus gar nicht mehr weiter bergab gehen ...

weil der Journalismus ...



also jedenfalls das ...

was man sinnvollerweise noch als Journalismus bezeichnen könnte ...



ja bereits unten ist ...

restlos am Boden zerstört ...



die Reste durch die Mangel gedreht ...

und dann für die Zwecke der Dikatatur Angela merkels mißbraucht ...



*



der Politische Film ... das Politische Fernsehen ... das Politische Lichtspieltheater

das Parlamentarische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Gerippe ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Scheiß Brexit Brexodus ...

Rest Unions Europa Torso Gerippe Ministerrats Präsidentschafts Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...

Recht und Würde ... Unrecht und Korruption ... Ethik und Moral ...



das ist wie Theorie und Praxis ...

alles steht für sich ... nichts paßt zusammen ...



dennoch von einander abhängig und auf einander bezogen ...

in einer elementaren Gegensätzlichkeit ...



wenn es das eine nicht gäbe ...

könnte man das andere nicht definieren describieren identifizieren interpretieren ...



das heißt ... ganz allgemein ...wenn es etwas nicht gäbe ...

müßte man es praktisch noch erfinden ...



woraus sich die Frage ergibt ... ganz speziell ... was fehlt uns eigentlich heute ? ...

irgend was fehlt doch ... was ist es was noch erfunden werden müßte ... ?



mit anderen Worten ... alles zusammen ist als Ganzes eine Medaille ...

nit schier unendlich vielen Seiten und Teilen ... Falten und Facetten ...



man könnte auch sagen ... das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...

aber der Teufel steckt im Detail ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen