Last Minute ...

im Radialsystem in der Holzmarktstraße in Berlin Friedrichshain Mitte ...

bzw eher am äußersten Rande ...



gabs heute ein Konzert vom Ensemble Adapter ... Ensemble Dal Niente aus Chicago ...

und dem Distractfold Ensemble aus Manchester ... genannt Global Adapter ...



Leonie Reineke und Komponistinnen wie Hanna Hartmann / Natasha Diels und andere

gaben damit einen Vorgeschmack auf ...



Opening of the Month of Contemporary Music ...

am Sonntag dem 1. September 2019 zur gleichen Zeit an gleicher Stelle ...



Instruments / objects / electronics / video ... describe current trends ...

in experimental music ... far beyond the borders of Berlin ...



verkehrsgünsig angebunden an Ostbahnhof und Spree ...

Straße sowieso ... Hubschrauberlandplatz kommt noch ...



Monat für zeitgenössische Musik ...

