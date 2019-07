Dienstag, 23 Juli 2019 | 30.204

Last Minute ...

Gesetzgebung und Rechtsprechung haben sich seit dem Mittelalter ...

praktisch nicht verändert geschweige denn verbessert ...



nach wie vor wird das Recht ersetzt durch 'Rechte' ...

Demokratie durch Diktatur ...



aller guten Dinge (oder Teile etc) sind bekanntlich drei ...

zum Beispiel das natürliche Recht / das gesetzte Recht / das gesprochene Recht ...



und das Ganze ist dann qualitativ nochmals mehr ...

als quantitativ die Summe aller Teile (oder Dinge etc) ...



die Mängel des Ganzen ... also der Gerechtigkeit ...

liegen also nicht daran ... daß die drei Teile nicht zusammen passen würden ...



sondern daran daß die Adressaten bzw die Aktivisten nicht zusammen passen ...

das Volk schreit immer nach Gerchtigkeit ...



ansonsten will aber nemand Gerechtigkeit ...

geschweige denn fürs Volk ... oder gar für die Natur ...



bewußt bzw politisch einen so genannten Klimawandel herbeizuführen ...

bzw eine konstante Erderwärmung auch nur um einen halben Grad ...



kann nur Geisteskrankheit und Idiotie zusammenhängen ...

die alles übertrifft was es in der Art so gbt ...









