Andreas Voßkuhle und ... die evangelische Pfarrerstochter ...

weil Sonntag ist ...

und weil wahrscheinlich nur noch beten hilft ...



zu Gott ... zu Jesus Christus ... zum Heiligen Geist ...

und weil höflich bitten längst nicht mehr hilft ...



zu Angela Merkel und oder zu Wolfgang Schäuble ...

geschweige denn zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



oder wen haben wir denn sonst noch ...

Frank Walter Steinmeier zum Beispiel ... den Bundespräsidenten ...



Daniel Günther ... den Bundesratspräsidenten ...

Jens Weidmann ... den Bundesbankpräsidenten ...



im Grunde genommen alles Synonyme für den Teufel ...

en gros wie en detail ...



man könnte auch sagen ...

das Bundesverfassungsgericht ... in seiner aktuellen Form und Gestalt ...



brauchen wir ... also ich meine das Volk ... wie ein Loch im Kopp ...

von den anderen 'Organen' ganz zu schweigen ...



*



die digitalisierte physikalisierte politische Predikt der Chrsitlichen Pfarrerstochte ...

und die von Gottes Gerechtigkeitsvertreter ... zu trennen von Gottes Stellvertreter ...



Rechtsbeugung ... Rechtsbiegung ... Rechtsverdredhung statt Rechtsanwendung ...

Rechtsmißbrauch ... Rechtsmißhandlung ... Rechtsbrechung statt Rechtsprechung ...



juristsche Entscheidungen und Urteile ...

politische Erklärungen und Predigten ...



der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

Noah hatte es immerhin noch zu einer Arche geschafft ... Europa ist eine Nußschale ...



Deutschland vereint ... Europa uniert ... und alles ...

nichts als beschissen und uriniert ... Bruch und Dalles ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ... Schilder Bürger ... Spießer Bürger ...

Cheese and Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









