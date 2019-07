Samstag, 20 Juli 2019 | 29.201

Last Minute ...

es gibt Menschen ... die reisen in Gegenden dieser Welt ...

wo Menschen im Elend leben ... also zum Beispiel in Israel ...



und versuchen dort zu helfen ...

bzw bezeichnen das als gelebte Wiedergutmachung ...



das geht aber nur ... wenn man Tomaten auf den Augen hat ...

oder Balken oder so ...



und das Elend im eigenen Land nicht sieht ...

bzw sich eine individuelle Ersatz-Religion aufbaut ...



und dem eigenen Elend entfliehen zu können glaubt ...

bzw das Elend als Ganzes nicht sehen will ...









