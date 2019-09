Samstag, 07 September 2019 | 36.250

Andreas Voßkuhle und ... die Physik ...

nach dem großen Physiker Albert Einstein ist e gleich m mal c quadrat ...

nach der noch größeren Physikerin Angela Merkel ...



ist p ... also deutsche Politik ...

gleich g bzw Gewicht ... ungefähr so minus 1 ...



mal m wie Masse ... quadrat ...

m ungefähr so Merkel plus Altmaier ...



bei 'Nimm 2' gibts jetzt Lachgummis ...

aber die helfen ja auch nicht weiter ...



selbst wenn der Eine oder der Andere sich totlacht ...

davon gehen die allgemeinen Probleme nicht weg ...



genau so wenig wie die Ursache von Schmerzen ...

wenn man Schmerzgummis nimmt ... oder so ...



*



die Politische Ausstellung ...

Kunst zwischen Gestaltung und Wahrnehmung ... Zustand und Wachstum ...



Germán Gómez ...

Travel Notices ...



Samuelis Baumgarte Galerie Bielefeld ...

Niederwall 10 ...



21 September bis 02 November 2019 ...

www.samuelis-baumgarte.com



*



die Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso nordafrikanischen Nachbarn ...

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...

von Buddha bis Berlin ... von Mahatma Ghandi bis Wat-ma-hat-ma-Gaudi ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Handwerk und Kunst ... Kunsthandwerk und Handwerkskunst ... Gewerbe und Geschäft









