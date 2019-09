Freitag, 06 September 2019 | 36.249

Andreas Voßkuhle und ...

der Politische Lifestyle ... Hauptsache activist and action ...

ob das auch Sinnmacht oder auch nur die geringste Wirkung hat ist egal ...



Fridays for future ...

Samstags Konfrontation mit den unausweichlichen Tatsachen



Sonntags tot ...

Montags Beerdigung ...



man kann an einem Tag in der Woche nicht nachholen oder ausgleichen ...

was 313 Tage im Jahre versäumt und systematisch kaputtgemacht wird ...



der Himmel ist blau ... damit so genannte Politiker ...

das Blaue vom Himmel herunterlügen können ...



der Himmel über der Ruhr muß wieder blau werden ...

damit das Ozonloch besser druchbrechen kann ...









