Freitag, 19 Juli 2019 | 29.200

Last Minute ...

es heißt ... die Bundeskanzlerin sprach mit der Hauptstadtpresse ...

um sich bis zum 17. August in die Sommerpause zu zittern ...



oder wie Steffen Seibert zu zwitschern ... also zu verabschieden ...

und das obwohl sie doch sagte ... 'es liegt noch viel Arbeit vor uns ...



und natürlich war das auch kein Gespräch ...

sondern der übliche Vortrag der Kanzlerin...



also die Art und Weise ...

wie sie ihre Meinung sagt ...



für die Hauptstadtpresse war das also ein Meinungsaustausch ...

we man morgen in allen großen Tageszeitungsboulevardblättern lesen kann ...



ein Meinungsaustausch vonr der Art ...

man geht rein zum Chef mit seiner eigenen Meinung

und kommt mit der Meinung des Chefs wieder raus ...



während der Chef ... also ich meine Frau Merkel ...

völlig unbeeindruckt ihrer Wege zittert ... ich mein zieht ...









