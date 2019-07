Donnerstag, 18 Juli 2019 | 29.199

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeswehr ...

ach Annegret ...

kaum gewonnen ... schon zerronnen ...



bisher hab ich immer gesagt ... wie kann denn ein Mann alleine sooo blöd sein ...

also zum Beispiel der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



jetzt muß man endgültig leider auch sagen ...

wie kann denn eine Frau alleine sooo blöd sein ...



nach Jutta Lmbach und Angela Merkel nun auch Annegret Kramp-Karrenbauer ...

die Gleichberechtigung feiert fröhliche Urständ ...



das Amt der Parteivorsitzenden aufzugeben ... praktisch ... faktisch ...

für ein Regierungsamt ... ist schlicht und einfach idiotisch ...



die entscheidende Ursache für die Probleme die wir haben ...

in Deutschland und um Deutschland und um Deutschland herum ...



liegt nicht in der Unfähigkeit der Regierungs-Chefs (m/w/d) ...

sondern in der Unfähigkeit der (Regierungs)Parteivorsitzenden ...



*



das Amt / die Position ... der Parteivorsitzenden aufzugeben ...

für das Amt / die Position ... einer Verteidigungsministerin ...



ist ungefähr genau so blöd ...

wie Theresa May ... aus der Europäischen Union auszutreten ...



es ist einfach unfaßbar ...

wie sich die Leute immer wieder selbst ad absurdum führen ...



wenn hier noch keine Lebewesen von anderen Sternen hergekommen sind ...

liegt das offensichtlich daran ...



daß die intelligenter sind ...

und längst erkannt haben ... wie blöd die Leute hier sind ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen