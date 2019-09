Mittwoch, 04 September 2019 | 36.247

Andreas Voßkuhle und ... die Innovationen ...

wir wissen schon ...

die schwarzrotgoldblondgelockte Angela Merkel ...



ist ebenso innovativ wie kreative ...

ebenso visionär wie ordinär ... oder so ...



und deshalb sagt sie jetzt auch ...

Innovationen sind der Schlüssel ...



für ein besseres Leben von morgen oder wenigstens übermorgen ...

oder allerspätestens ...



naja am Sankt Nimmerleinstag ...

das ist so ähnlich wie irgend wann kommt das Jüngste Gericht ...



für mehr wirtschaftlichen Wohlstand ...

für noch höhere Lebensqualität ...



und für solche Innovationen werden jetzt ganz bewußt Initiativen aufgelegt

als Keimzellen für Netzwerke und Geschäftsmodelle ...



für einsame Pionierleistungen ebenso wie gemeinsame Beteiligungen ...

bzw als Zukunfts-Cluster ...



die Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen sollen ...

damit man sich's in der Cloud auf Wolke 7 schön bequem machen kann ...



es ist nur so ...

diejenigen denen es heute schon gut geht ...



wollen das gar nicht ... daß es ihnen noch besser geht ...

denn sie wissen ja heute schon nicht wohin mit dem ganzen Geld ...



und denjenigen denen es heute schlecht geht ...

wird es auch in Zukunft schlecht wenn nicht noch schlechter gehen ...



weil die Schere zwischen arm und reich ...

bekanntlich unaufhaltsam sich immer weiter öffnet ...



*



das Politische Buch ... die Politische Literatur ... der Politische Autor ...

der Gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



sine ira et studio sine qua non sine tempore ...

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-Tip und C-TA et C-TRA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel ... der Animalische Kuhhandel ...

für die Geburten Rate steht der Wandel durch Handel Pate ...



das Chaos ... die Tragödie ... der Irrgarten ... der Wirrwarr ... der Saustall ...

bezüglich der Bevölkerungspolitik ...



der katastrophale Katastrophenschutz ...

der verfassungswidrige Verfassungsschutz ...



die chaotisch-konkrete Chaos-theorie-praxis ...

die nichts merkelnde Merkel ...









