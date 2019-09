Montag, 02 September 2019 | 36.245

Andreas Voßkuhle und ... das so genannte Dritte Reich ...

natürlich läßt sich das nicht einfach so vergleichen ...

das sogenannte Dritte Reich ...



und die so genannte DDR ...

mit der so genannten BRD ...



trotzdem sind es zumindest drei Aspekte ...

die nicht nur gleich sondern sogar noch schlimmer sind ...



(1) der Wahnsinn der politischen SpitzenAkteure ...

Hitler Himmler Göring ... Merkel Schäuble Voßkuhle ...



(2) die Duldsamkeit der Bevölkerung ...

gegenüber dem Geschehen ...



(3) die Rücksichtslosigkeit der Bevölkerung ...

gegenüber allen jeweils Benachteiligten Hilflosen Entrechteten Wehrlosen ...



der Bischof Dyba würde wahrscheinlich sagen ...

'wer überlebt ...



braucht sich nicht zu fragen ...

ob er irgend was falsch gemacht hat' ,,,



unter der Herrschaft von Merkel Schäuble Voßkuhle ...

erleben wir also nicht nur die Rückkehr zum Niveau Steinzeit ...



sondern die Unterschiede lösen sich auf ...

zwischen Mensch und Tier ...



*



der Politische Film ... das Politische Fernsehen ... das Politische Lichtspieltheater ...

der Parlamentarische Scheiß Brexit Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Finnischen ...

Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Ministerrats Prädentschafts Nachbarn



das Po-litische thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...

das ist wie Theorie und Praxis ... alles steht für sich ... nichts paßt zusammen ...



dennoch von einander abhängig und auf einander bezogen ...

in einer elementaren Gegensätzlichkeit ...



wenn es das eine nicht gäbe ... könnte man das andere ...

nicht definieren describieren identifizieren interpretieren ...



das heißt ... wenn es irgend was nicht gäbe müßte man es praktisch noch erfinden ...

mit anderen Worten ...



alles zusammen ist als Ganzes eine Medaille ...

mit schier unendlich vielen Seiten und Teilen ...



man könnte auch sagen ... das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...

aber der Teufel liegt im Detail ...









