Sonntag, 01 September 2019 | 35.244

Andreas Voßkuhle und ... der Klimaschutz ...

der Klimaschutz ist eine Existenzfrage der Menschheit ...

sagt die schwarzrotgoldblondgelockte Angela Merkel ...



die Erderwärmung bedroht zu Wasser zu Land und in der Luft ...

die dort seit Urzeiten wenn nicht gleich mit dem Urknall ...



entstandene Artenvielfalt ...

die sich dort bisher einigermaßen unbehelligt entwickeln konnte ...



soweit absehbar werden sich die Tiere dann letztlich selbst auffressen ...

und möglicherweise liegt also auch die Zukunft der Menschheit



im Kanibalismus ...

und wahrscheinlich wird dann auch nix mehr weggeworfen ...



*



die digitalisierte Politische Predigt der Christlichen Pfarrerstochter

und die von Gottes Gerechtigkeitsvertreter ... zu trennen von Gottes Stellvertreter ...



Rechtsbiegung ... Rechtsbeugung ... Rechtsbrechung ... Rechtsverdrehung ...

Rechtsmißbrauch ... Rechtsmißhandlung etc als politische Predigt ...



der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine ira et studio ich meine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ,,,



Deutschland vereint ... Europa uniert ... und alles ...

nichts als beschissen und uriniert ... Bruch und Dalles ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ... Schilder Bürger ... Spießer Bürger ...

Cheese and Chicken Burger ... Ham and eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









