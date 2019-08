Samstag, 31 August 2019 | 35.243

Andreas Voßkuhle und ... der Müll ...

in Deutschland landen ...

deshalb heißt es wahrscheinlich auch Deutsch-land ...



jährlich elf (11) Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll ...

deren normaler Verbrauch bedürftigen Menschen vorenthalten wird ...



aus geschäftlichen Interessen bzw Geschäftsmodellen ...

die angeblich der so genannten Marktwirtschaft dienen ...



jetzt will die schwarzrotgoldblondgelockte Angela Merkel ...

mit hohem Förderungsaufwand für Apps und Informationskampagnen ...



dafür sorgen ... daß weniger Lebensmittel weggeworfen werden ...

also vielleicht nur zehn (10) Millionen Tonnen ...



wobei Aufwand und Erfolg dann ungefähr im selben Verhältnis stehen ...

wie wenn Greta Thunberg mit dem Segelboot nach New York schippert ...



um die Flugkosten zu sparen ... und so ...

und dafür sechs (6) andere Personen hin und zurück fliegen müssen ...



um das Boot wieder zurück zu holen ...

und Greta in USA wahrscheinlich mit dem Rad weiterfährt ...



und Svenja Schulze ...

von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ...



will deswegen die Herstellerverantwortung für Wegwerfprodukte einführen

das kann ja heiter werden ...



*



die politisch augmentierte Ausstellung ...

Kunst zwischen Gestaltung und Wahrnehmung ... Zustand und Wachstum ...



die sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...

Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Nordafrika Nachbarn ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...

von Buddha bis Berln ... von Mahatma Ghandi bis zur Wat-ma-hat-ma-Gaudi ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Handwerk und Kunst ... Kunsthandwerk und Handwerkskunst ... Gewerbe und Geschäft









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen