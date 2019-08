Freitag, 30 August 2019 | 35.242

Andreas Voßkuhle und ... der Brexit ...

und wie geht es weiter ? ...

fragt die schwarzrotgoldblondgelockte Angela Merkel ...



die Idee war mal ...

der britischen Politik Zeit zu lassen ...



sich innenpolitisch Klarheit zu verschaffen

über alle politisch anstehenden bzw relevanten Fragen ...



das ist wieder ein Musterbeispiel ...

für die kriminelle Energie und Intelligenz dieser Frau Merkel ...



gegen die jede Art von anderer insbesondere Künstlicher Intelligenz ...

völlig machtlos ist ...



das Problem ist doch nicht die britische Politik ...

sondern die Politik der Europäischen Union im allgemeinen ...



und der so genannten Politik von Frau Merkel im besonderen ...

vom RechtsUnwesen des Herrn Voßkuhle ganz abgesehen ...



*



der Politische Lifestyle ... Hauptsache activist and action ...

Fridays for Future ... Samstags überholende Kausalität ... Sonntags tot ...



man kann an einem Tag ind der Woche nicht nachholen und ausgleichen ...

was rund 360 Tage im Jahr versäumt bzw systematisch kaputt gemacht wird ...



der Himmel ist blau ...

damit so genannte Politiker das Blaue vom Himmel runterlügen können ...



der Himmel über der Ruhr mußte wieder blau werden ...

damit das Ozon Loch besser durch brechen kann ...



gewissermaßen so eine Art Ruhr Gap ...

bzw die Türken erst vor Wien schlagen und dann über Köln doch reinlassen ...



oder von hinten durch die Brust ins Auge ...

sagt das hilflose Volk ...



der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...

das Kopftuch kann man sehen ... das Brett vorm Kopf nicht ... ist aber dasselbe ...



Islam ist gar keine Religion ... das ist eine Krankheit ...

so eine Art vaccinated immune deficiency syndrome ... VIDS ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Aids und Alzheimer ... Krebs und Parkinson ... BRD und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen