Mittwoch, 17 Juli 2019 | 29.198

Andreas Voßkuhle ... eine Zumutung für das Volk ...

jetzt soll Annegret ... also die Kramp-Karrenbauer ...

Verteidigungsministerin werden ...



und das wird teilweise ... neben anderen kaum zumutbaren Abwertungen ...

als 'Zumutung für die Truppe ' angesehen ...



natürlich nicht von der Truppe selbst ...

sondern von anderen Möchte-gern-Politikern ... (m/w/d) ...



die selbst mit der Truppe gar nichts zu tun haben ...

sondern einfach nur ihr politisches Mütchen kühlen möchten ...



das muß man sich mal wieder illustriert vorstellen ...

es gibt Leute die halten eine Frau ... also die Krone der Schöpfung ...



für eine Zumutung ... !!! ???

daran kann man drei Dinge erkennen ...



(1) daß wir quantitativ die Gleichberechtigung offensichtlich erreicht haben ...

denn es ist inzwischen kein Problem mehr ...



daß und wie und mit welcher Selbstverständlichkeit ...

völlig unfähige Frauen die Position von völlig unfähigen Männern einnehmen ...



(2) daß wir qualitativ von einer Gleichberechtigung nach wie vor ...

so weit entfernt sind wie eh und je ...



vordergründig und pro forma wird immer auf der Gleichberechtigung rumgehackt ...

dabei ist das gar nicht das Problem geschweige denn die Lösung ...



denn Gleichberechtigung macht ja nur Sinn ...

wenn Aufgaben / Aufträge / Arbeiten erledigt werden ...



Schwierigkeiten gemeistert / Hindernisse überwunden ...

und Probleme gelöst werden ...



(3) daß wir mit dem Begriff 'Gleichberechtigung' nicht weiterkommen ...

wenn immer nur auf dem Wortteil 'gleich' herumgehackt wird ...



denn es geht bei der Gleichberechtigung gar niht um Gleichheit ...

sondern ums Recht ...



und Recht heißt eben nicht gleich ...

sondern Aus-gleich ...



und schon gar nicht Gleich-stand ...

sondern Bewegung und Dynamik ... Widerstand und Balance ...



und das Recht ist bei Herrn Voßkuhle noch schlechter aufgehoben ...

als die Bundeswehr bei der Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ...









