Mittwoch, 28 August 2019 | 35.240

Andreas Voßkuhle und ... die Technologie ...

neue Technologien sind die Grundlage unseres Wohlstands ...

sagt die schwarzrotgoldgelockte Angela Merkel ...



das ist wie mit der Künstlichen Intelligenz ...

natürlich haben wir hier jede Menge Wohlstand ...



bloß kommt nicht nur dieser Wohlstand beim Volk nicht an ...

sondern auch der Nutzen des Wohlstands wird dem Volk vorenthalten ...



wenn wir den 20. Juli nicht schon hätten ...

müßte man ihn geradezu irgend wie erfinden ...



wahrscheinlich haben die Verfasser unserer Verfassung ...

das mit dem Widerstand nur deshalb da rein geschrieben ...



weil sie genau wußten ...

daß niemals jemand wieder davon Gebrauch machen wird ...



*



das Politische Buch ... die Politische Literatur ... Johann Wolfgang von Goethe 1749 ...

der Gerichtshöfische Scheiß brexit Brexodus Rest Unions Europa Tote Torso ...



sine ira et studio sine qua non sine tempore sine Britannia Gallia Italia ...

Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TRA ...



das Po-litische Thema ...der Demographische Wandel ... und der Kuh Handel ...

mit der Geburten Rate und dem Wandel durch Handel ...



das Chaos ... die Tragödie ... der Irrgarten / der Wirrwarr / der Saustall ...

bezüglich der Bevölkerungspolitik ...



der Katastrophale Katastrophenschutz ...

die Chaotisch-konkrete Chaostheoriepraxis ...



der Verfassungswidrige Verfassungsschutz ...

die Nichtsmerkelnde Merkel ...









