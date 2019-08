Dienstag, 27 August 2019 | 35.239

Andreas Voßkuhle und ... die Digitalisierung ...

die Digitalisierung verändert alle unsere Lebensbereiche ...

bzw verändert die Lebensbereiche von uns allen ...



sagt die schwarzrotgoldgelockte Angela Merkel ...

und deshalb beschäftigen sich auch alle Ministerien mit diesem Thema ...



und weil wir ja immer alles gemeinsam machen müssen ...

sorgt sie dafür ...



daß daraus nicht nur eine gemeinsame Strategie wird ...

sondern auch ...



daß sie mit der Geschwindigkeit mithalten kann ...

die die Digitalisierung mit sich bringt ...



das muß man sich nun mal illustriert vorstellen ...

Angela Merkel und Geschwindigkeit ...



Albert Einstein sagte noch e = m mal c quadrat ...

Angela Merkel wäre dann c = e mal m quadrat ...



*



die Politische Oper ...

der Kommissionarristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa tote Torso ...



Deutsche und ..

ihre Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Nachbarn



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Quatsch und Sauce ... Quote und Totehose ...









